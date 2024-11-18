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عربي-دولي

انطلاق قمة العشرين في البرازيل: مبادرة عالمية لمكافحة الجوع والفقر

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:14
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انطلقت اليوم الإثنين في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو فعاليات قمة العشرين، حيث يتولى رئاسة المجموعة في دورتها الـ19 الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلفا للهند.

وأعلن الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته خلال افتتاح القمة عن تأسيس التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع حول العالم.
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وقال "أطلقنا في مجموعة العشرين تحالف لمكافحة الجوع والفقر يضم 81 دولة و26 منظمة دولية و9 مؤسسات مالية".

وأضاف أن "إنشاء تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر سيكون أعظم إرث لنا"، معتبرا أن الجوع والفقر هما نتيجة لقرارات سياسية.

وتُعقد القمة تحت شعار "مكافحة الجوع والفقر وانعدام المساواة"، كما يتزامن انعقادها مع قمة مجموعة "أبيك" التي تُنظم في ليما عاصمة بيرو.

وتتناول قمة العشرين هذا العام العديد من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية المهمة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا، القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التحديات المناخية، الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.

كما سيتم إطلاق "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهي مبادرة برازيلية تهدف إلى تسريع الجهود العالمية للقضاء على الجوع والفقر بحلول 2030.

ووجهت دعوات حضور القمة إلى 19 دولة غير عضو، من بينها الإمارات ومصر وقطر وإسبانيا وغيرها.

ومن بين القادة المشاركين في القمة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي غاستين ترودو، فضلاً عن قادة آخرين. (العين الإخبارية)

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