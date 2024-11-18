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عربي-دولي

رسائل "ترهيب" من الحوثيين إلى شركات الشحن الألمانية.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:47
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كشف اتحاد مالكي السفن الألمانية، اليوم الإثنين، في بيان له أنّ الحوثيين في اليمن بعثوا رسائل بالبريد الإلكتروني إلى شركات الشحن الألمانية التي تبحر في مياه الشرق الأوسط متوجهة إلى موانئ إسرائيلية، بهدف "الترهيب"، مشيراً إلى أنّ هذه السفن "تعتبر أهدافا محتملة، لعلاقاتها المفترضة مع إسرائيل".
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وتابع: "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونحن على اتصال دائم مع أعضائنا ومع السلطات"، منددا بـ"محاولات ترهيب".

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد لـ"فرانس برس"، إن البحرية الألمانية والغرفة الدولية للشحن أكدتا صحة الرسائل، وحوالي 200 سفينة تجارية تعرضت لهجمات قبالة سواحل اليمن منذ تشرين الأول 2023، مما تسبب بمقتل "العديد من البحارة".

وقال الحوثيون في رسالتين عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليهما وكالة "فرانس برس"، إن السفن الألمانية المعنية "ستُستهدف مباشرة"، و"ستعاقب" إذا توجهت إلى ميناء إسرائيلي.

وتستهدف هذه التهديدات السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحتى المحيط الهندي.

وأُرسلت الرسائل الإلكترونية إلى عناوين عامة، لكن أيضا إلى أشخاص محددين، وإلى اتحاد مالكي السفن الألمانية وشركات شحن ألمانية. (سكاي نيوز) 
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