Advertisement

عربي-دولي

لقاء بين كيم جونغ أون ووزير روسي ورسائل مهمة

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1280355-638675947437004766.jpeg
Doc-P-1280355-638675947437004766.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغيانغ، الإثنين، وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، في زيارة تزامنت مع وصول وفد عسكري روسي إلى العاصمة الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم دعوته خلال اجتماعه بالوزير الروسي إلى "تعزيز التجارة بين حكومتي البلدين وكذلك أيضا التبادل الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي"، منوّها خصوصا بمعاهدة الدفاع المشترك التاريخية التي صدّقت عليها مؤخرا بيونغيانغ.
Advertisement


وتزامن الاجتماع مع وصول وفد من أكاديمية عسكرية روسية إلى بيونغيانغ، بحسب ما أوردت الوكالة التي لم توضح سبب هذه الزيارة.


وكانت الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبية اتّهمتا كوريا الشمالية بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا لدعم الكرملين في مجهوده الحربي في أوكرانيا.

وفي السابع من نوفمبر أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الكورية الشمالية "شاركت في الأعمال العدائية" وتكبّدت "خسائر" في منطقة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنّ عسكريين كوريين شماليين يقاتلون في تلك المنطقة.

ومقابل هذا الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا، يخشى الغرب أن تقدّم موسكو لبيونغيانغ مساعدة تكنولوجية يمكن أن تساهم بتطوير برنامجها النووي.

وفي نهاية أكتوبر، أجرت بيونغيانغ اختبارا لما قالت إنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، هو الأكثر تطوراً في ترسانتها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:34 | 2024-11-19
01:02 | 2024-11-19
01:01 | 2024-11-19
00:58 | 2024-11-19
00:54 | 2024-11-19
23:48 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24