19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يتعهد بتقديم 4 مليارات دولار للبنك الدولي لمساعدة الدول الأكثر فقراً
Lebanon 24
18-11-2024
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أن الولايات المتّحدة ستقدّم مساهمة "تاريخية" بأربعة مليارات دولار لصندوق تابع للبنك الدولي يدعم البلدان الأكثر فقرا، في خطوة تسبق تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب العازم على خفض الإنفاق العام.
Advertisement
وتعهد بايدن تقديم هذا المبلغ لـ"المؤسسة الدولية للتنمية" وذلك خلال مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
وهذا آخر اجتماع لبايدن مع كبار زعماء العالم قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير.
وقال مسؤول أميركي كبير إنّ هذه مساهمة بـ"أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات"، ما يعني أنّها غير ملزمة للإدارة الجمهورية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.
لكنّ المسؤول عينه أشار إلى أنّ الجمهوريين، عندما كانوا في السلطة، أيّدوا ضخّ أموال في هذا الصندوق.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع للبنك الدولي تساعد أفقر بلدان الكوكب.
وتمنح المؤسسة قروضا وهبات مخصّصة لبرامج من مثل مكافحة عدم المساواة ومكافحة الاحتباس الحراري. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
Lebanon 24
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
03:35 | 2024-11-18
18/11/2024 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
08:59 | 2024-11-18
18/11/2024 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
07:00 | 2024-11-18
18/11/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
13:06 | 2024-11-18
18/11/2024 01:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث المطار تابع...قليل من التضخيم يفرح قلب المتعطشين لهيبة الدولة
Lebanon 24
حادث المطار تابع...قليل من التضخيم يفرح قلب المتعطشين لهيبة الدولة
02:00 | 2024-11-18
18/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:34 | 2024-11-19
33 شهراً على الحرب.. ضوء أخضر لأوكرانيا لضرب عمق روسيا وترقب لعودة ترامب
01:02 | 2024-11-19
عن تطبيع العلاقات مع أميركا.. هذا ما أعلنه الكرملين
01:01 | 2024-11-19
واشنطن تحذر أنقرة من مواصلة العمل مع "حماس"
00:58 | 2024-11-19
في باكستان.. مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين
00:54 | 2024-11-19
إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعتبرها غير مبررة
23:48 | 2024-11-18
قمة مجموعة العشرين تدعو لوقف النار في غزة ولبنان
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
19/11/2024 08:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
19/11/2024 08:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
19/11/2024 08:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24