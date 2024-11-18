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بايدن يتعهد بتقديم 4 مليارات دولار للبنك الدولي لمساعدة الدول الأكثر فقراً

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:33
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أن الولايات المتّحدة ستقدّم مساهمة "تاريخية" بأربعة مليارات دولار لصندوق تابع للبنك الدولي يدعم البلدان الأكثر فقرا، في خطوة تسبق تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب العازم على خفض الإنفاق العام.
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وتعهد بايدن تقديم هذا المبلغ لـ"المؤسسة الدولية للتنمية" وذلك خلال مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.


وهذا آخر اجتماع لبايدن مع كبار زعماء العالم قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير.

وقال مسؤول أميركي كبير إنّ هذه مساهمة بـ"أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات"، ما يعني أنّها غير ملزمة للإدارة الجمهورية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.

لكنّ المسؤول عينه أشار إلى أنّ الجمهوريين، عندما كانوا في السلطة، أيّدوا ضخّ أموال في هذا الصندوق.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع للبنك الدولي تساعد أفقر بلدان الكوكب.

وتمنح المؤسسة قروضا وهبات مخصّصة لبرامج من مثل مكافحة عدم المساواة ومكافحة الاحتباس الحراري. (سكاي نيوز)
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