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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:20
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ410 على القطاع إلى 43.972 شهيدا، و104.008 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 50 شهيدا و110 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية".
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وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.
وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. (روسيا اليوم)
 
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