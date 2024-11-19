Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تحرق 3 منازل ومحلاً تجارياً في مخيم جنين (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:13
A-
A+


Doc-P-1280695-638676374526809827.png
Doc-P-1280695-638676374526809827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء أنّ ط"واقمها تعاملت مع إصابة في الفخذ و3 آخرين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة صوب شبان في الحي الشرقي لمدينة جنين، بينما نقلت طواقم الإسعاف مصابين بالرصاص الحي من مخيم جنين".

وأفادت وكالة "وفا" بأن الجنود الإسرائيليين أحرقت 3 منازل داخل المخيم ومحلا تجاريا عند مدخل المخيم، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد ألسنة اللهب.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى منزلين في المخيم، فيما منعتها القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المنزل الثالث والتعامل مع الحريق.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:41 | 2024-11-19
13:28 | 2024-11-19
13:10 | 2024-11-19
12:47 | 2024-11-19
12:39 | 2024-11-19
12:30 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24