إسرائيل تحرق 3 منازل ومحلاً تجارياً في مخيم جنين (فيديو)

‼️🚨جنود الاحتلال الاسرائيلي يحتجزون سيارة إسعاف في مخيم جنين . pic.twitter.com/7ieYHMqIkU — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 19, 2024



🛑جانب من اقتحام قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين pic.twitter.com/OjpPp51OJO — Jamal Salem 🇯🇴 🇵🇸 🇱🇧 🇾🇪 (@Jamal_A_Salem) November 19, 2024 Advertisement

وأفادت وكالة "وفا" بأن الجنود الإسرائيليين أحرقت 3 منازل داخل المخيم ومحلا تجاريا عند مدخل المخيم، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد ألسنة اللهب.وأضافت أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى منزلين في المخيم، فيما منعتها القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المنزل الثالث والتعامل مع الحريق.