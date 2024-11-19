إسرائيل تحرق 3 منازل ومحلاً تجارياً في مخيم جنين (فيديو)

‼️🚨جنود الاحتلال الاسرائيلي يحتجزون سيارة إسعاف في مخيم جنين . pic.twitter.com/7ieYHMqIkU
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 19, 2024
🛑جانب من اقتحام قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين pic.twitter.com/OjpPp51OJO
— Jamal Salem 🇯🇴 🇵🇸 🇱🇧 🇾🇪 (@Jamal_A_Salem) November 19, 2024
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‼️🚨جنود الاحتلال الاسرائيلي يحتجزون سيارة إسعاف في مخيم جنين . pic.twitter.com/7ieYHMqIkU
🛑جانب من اقتحام قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين pic.twitter.com/OjpPp51OJO
— Jamal Salem 🇯🇴 🇵🇸 🇱🇧 🇾🇪 (@Jamal_A_Salem) November 19, 2024
🛑جانب من اقتحام قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين pic.twitter.com/OjpPp51OJO