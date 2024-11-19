الحزب الشيوعي اليوناني يحذر: الحكومة تتحمل مسؤولية التهديد للشعب اليوناني

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أضاف البيان: "الحكومة تتحمل المسؤولية التاريخية للتهديد الحقيقي للشعب اليوناني، وليس من حقها جر الشعب والبلاد إلى حمام دم من أجل الوفاء بالتزامات الناتو ومصالح تلك القطاعات من رأس المال التي تتوقع أرباحا كبيرة جديدة من الحرب والدمار".وبحسب البيان فإن "الصراع في أوكرانيا ينتقل إلى مستوى جديد من التصعيد مع عواقب غير متوقعة بعد أن حصل نظام كييف على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى، وكذلك بعد أن قامت روسيا بتحديث عقيدتها النووية".وأكد الحزب الشيوعي اليوناني أنه "سيبلغ الشعب بالأحداث، ويطالب أيضا بانسحاب اليونان من أي حروب، ووقف جميع المساعدات العسكرية لنظام زيلينسكي وإغلاق القواعد الأميركية وحلف الناتو في اليونان". (روسيا اليوم)