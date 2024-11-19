Advertisement

عربي-دولي

الحزب الشيوعي اليوناني يحذر: الحكومة تتحمل مسؤولية التهديد للشعب اليوناني

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1280825-638676536036142913.jpg
Doc-P-1280825-638676536036142913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحزب الشيوعي اليوناني، يوم الثلاثاء، في بيان له " أن الحكومة الديمقراطية الجديدة، والتي، بموافقة ودعم الأطراف الأخرى في نطاق الناتو، حولت البلاد إلى قاعدة للولايات المتحدة والحلف، ولا يمكنها أن تغض الطرف عن ذلك".
Advertisement

أضاف البيان: "الحكومة تتحمل المسؤولية التاريخية للتهديد الحقيقي للشعب اليوناني، وليس من حقها جر الشعب والبلاد إلى حمام دم من أجل الوفاء بالتزامات الناتو ومصالح تلك القطاعات من رأس المال التي تتوقع أرباحا كبيرة جديدة من الحرب والدمار".

وبحسب البيان فإن "الصراع في أوكرانيا ينتقل إلى مستوى جديد من التصعيد مع عواقب غير متوقعة بعد أن حصل نظام كييف على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى، وكذلك بعد أن قامت روسيا بتحديث عقيدتها النووية".

وأكد الحزب الشيوعي اليوناني أنه "سيبلغ الشعب بالأحداث، ويطالب أيضا بانسحاب اليونان من أي حروب، ووقف جميع المساعدات العسكرية لنظام زيلينسكي وإغلاق القواعد الأميركية وحلف الناتو في اليونان". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2024-11-19
16:57 | 2024-11-19
16:56 | 2024-11-19
16:48 | 2024-11-19
16:42 | 2024-11-19
16:37 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24