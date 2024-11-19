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عربي-دولي

احتجاجات أطاحت به.. رئيس أبخازيا يعلن استقالته

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:37
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بعد توتر متزايد على مدى أسابيع، وعقب دعوة المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد السيطرة على مبان وجسور احتجاجاً على اتفاق لفتح السوق العقارية في المنطقة المطلة على البحر الأسود أمام الأثرياء الروس، أعلن أصلان بجانيا رئيس إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا استقالته، وحل نائبه محله إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد أيام من سيطرة محتجين على مبان حكومية وإجباره على إلغاء اتفاق مع روسيا لم يلق قبولاً بين العامة.
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وقال بجانيا إنه سيتنحى عن رئاسة الإقليم المدعوم من روسيا "من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري" وذلك عقب مفاوضات مع المعارضة. (الحدث)
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