تجربة "مثيرة".. صاروخ "ستارشيب" يهبط في البحر أمام أنظار ماسك وترامب

هبط صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبيس إكس" الثلاثاء، في المحيط الهندي، بعدما واجه تحديات أثناء محاولته العودة إلى منصة الإطلاق في ولاية تكساس.



وكان "ستارشيب" انطلق في وقت سابق، الثلاثاء، تحت أنظار رئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.



وأقلعت الرحلة التجريبية السادسة لهذا الصاروخ العملاق في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (22,00 توقيت غرينيتش) من قاعدة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا-تكساس.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting sixth flight test of Starship! pic.twitter.com/bf98Va9qmL — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024 Advertisement





ووصفت الشركة في منشور على منصة "إكس" التجربة بـ"المثيرة"، بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "النتيجة مخيبة للآمال".



وتهدف "سبايس "أكس" إلى استخدام صاروخها العملاق وهو الأكبر والأقوى في العالم، لاستعمار المريخ.



وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك المعروف بتقديم جداول زمنية متغيرة بشأن استعداد ستارشيب إن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمسة أعوام مع هبوط أول شخص على المريخ خلال سبع سنوات.



وفي أكتوبر، بدل إنهاء رحلتها في البحر كما كان يحدث سابقا، نجحت "ستارشيب" في إجراء مناورة غير مسبوقة، إذ عادت إلى منصة الإطلاق.



وتراقب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من كثب عملية تطوير المركبة الفضائية، وتعوّل عليها لإرسال روادها إلى سطح القمر. (الحرة) ووصفت الشركة في منشور على منصة "إكس" التجربة بـ"المثيرة"، بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "النتيجة مخيبة للآمال".وتهدف "سبايس "أكس" إلى استخدام صاروخها العملاق وهو الأكبر والأقوى في العالم، لاستعمار المريخ.وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك المعروف بتقديم جداول زمنية متغيرة بشأن استعداد ستارشيب إن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمسة أعوام مع هبوط أول شخص على المريخ خلال سبع سنوات.وفي أكتوبر، بدل إنهاء رحلتها في البحر كما كان يحدث سابقا، نجحت "ستارشيب" في إجراء مناورة غير مسبوقة، إذ عادت إلى منصة الإطلاق.وتراقب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من كثب عملية تطوير المركبة الفضائية، وتعوّل عليها لإرسال روادها إلى سطح القمر. (الحرة)