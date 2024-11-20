Advertisement

عربي-دولي

تجربة "مثيرة".. صاروخ "ستارشيب" يهبط في البحر أمام أنظار ماسك وترامب

Lebanon 24
20-11-2024 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1280984-638676936233837653.jpg
Doc-P-1280984-638676936233837653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هبط صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبيس إكس" الثلاثاء، في المحيط الهندي، بعدما واجه تحديات أثناء محاولته العودة إلى منصة الإطلاق في ولاية تكساس. 

وكان "ستارشيب" انطلق في وقت سابق، الثلاثاء، تحت أنظار رئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.

وأقلعت الرحلة التجريبية السادسة لهذا الصاروخ العملاق في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (22,00 توقيت غرينيتش) من قاعدة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا-تكساس.
 
 
Advertisement



ووصفت الشركة في منشور على منصة "إكس" التجربة بـ"المثيرة"، بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "النتيجة مخيبة للآمال".

وتهدف "سبايس "أكس" إلى استخدام صاروخها العملاق وهو الأكبر والأقوى في العالم، لاستعمار المريخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك المعروف بتقديم جداول زمنية متغيرة بشأن استعداد ستارشيب إن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمسة أعوام مع هبوط أول شخص على المريخ خلال سبع سنوات.

وفي أكتوبر، بدل إنهاء رحلتها في البحر كما كان يحدث سابقا، نجحت "ستارشيب" في إجراء مناورة غير مسبوقة، إذ عادت إلى منصة الإطلاق.

وتراقب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من كثب عملية تطوير المركبة الفضائية، وتعوّل عليها لإرسال روادها إلى سطح القمر. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2024-11-20
06:00 | 2024-11-20
05:59 | 2024-11-20
05:50 | 2024-11-20
05:30 | 2024-11-20
05:29 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24