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مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-11-2024 | 03:45
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يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم، لمناقشة اقتراح غيانا المدعومة من الجزائر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحسب المعلومات فإن مشروع القرار يعيد التأكيد على مطلب المجلس بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى" ويرفض "أي جهود لتجويع السكان الفلسطينيين".
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كما يدعو القرار إلى "الوصول الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك للمدنيين في شمال غزة المحاصر".
وخلال عملية صياغة القرار، التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل، "اعترضت الولايات المتحدة على بند يشير إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية" ضد النظام الإسرائيلي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية في رفح، وفقا للمصادر.
في نهاية المطاف، تم تعديل النص لحذف أي إشارة مباشرة إلى تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة، مع الإبقاء على فقرة تؤكد على احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها كحل وسط.
(روسيا اليوم)
 
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