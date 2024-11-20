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عربي-دولي

بشأن إطلاق صواريخ إلى روسيا.. هذا ما أكدته سيؤول

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:34
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أكدت هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تصدير كوريا الشمالية لدفعات إضافية من مدافع الهاوتزر، ومنصات إطلاق الصواريخ إلى روسيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الهيئة قالت أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية إنها على علم بأن الجنود الكوريين الشماليين، الذين تم إرسالهم إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، شاركوا جزئياً في القتال بجانب وحدات البحرية والقوات المحمولة جوا الروسية.
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وأوضحت الهيئة أن 11 ألف جندي كوري شمالي أكملوا بالفعل تدريب التأقلم في مناطق بشمال شرقى روسيا، وتم نقلهم إلى كورسك في أواخر تشرين الأول الماضي.
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