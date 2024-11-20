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عربي-دولي
بعد توسيع بوتين عقيدة روسيا النووية.. هكذا علّقت الصين
Lebanon 24
20-11-2024
|
05:05
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دعت الصين، الأربعاء، إلى ضبط النفس والتهدئة، بعد إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يوسع استخدام الأسلحة النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: "في الظروف الحالية، ينبغي لجميع الأطراف التحلي بالهدوء وضبط النفس والعمل عبر الحوار والتشاور لخفض التوتر".
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وأكد المتحدث أن موقف الصين ثابت، مشددًا على دعمها للحلول السياسية للأزمة الأوكرانية وتشجيعها الأطراف كافة على السعي نحو التهدئة.
ومع مرور ألف يوم على بدء الهجوم في أوكرانيا، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مرسوما يوسّع إمكانيات استخدام ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وذلك ردا على سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.
وكان الرئيس الروسي حذر في نهاية أيلول من أن أي هجوم تنفذه دولة غير نووية، مثل أوكرانيا، لكن مدعومة من قوة تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة يمكن أن يعتبر "عدوانا مشتركا"، مما قد يستدعي استخدام أسلحة نووية. (سكاي نيوز)
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