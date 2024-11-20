اسرائيل تزج المزيد من فلسطيني الضفة في معتقلاتها.. وأرقام تكشف

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان نادي الأسير الفلسطيني، فإن من بين المعتقلين سيدة من جنين وهي الحالة الوحيدة المؤكدة حتى اللحظة، جراء استمرار القوات الإسرائيلية اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها.

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ولم يتسن لهئية شؤون الأسرى التأكد من حالات الاعتقال الفعلية، وعمليات التحقيق الميداني المستمرة لعشرات المواطنين.



كما تم اعتقال طفل وأسرى سابقين في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، "رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الاول 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس.



وتواصل القوت الإسرائيلية تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.



ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".



وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف. (روسيا اليوم)