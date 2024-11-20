Advertisement

عربي-دولي

قرار رئاسي مفاجئ.. هل تنقل إيران عاصمتها من طهران؟!

Lebanon 24
20-11-2024 | 07:49
A-
A+

Doc-P-1281139-638677111544517341.png
Doc-P-1281139-638677111544517341.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية عن أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن في اجتماع حكومي عن بدء تطوير خطة لنقل عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
وقالت الوكالة أنّه تم تعيين النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف مسؤولا عن إعداد الخطة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن إيران قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددا من المشاكل الأخرى".
Advertisement

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد أعلن، 7 تشرين الثاني، عن ضرورة نقل عاصمة الجمهورية الإسلامية من طهران إلى ساحل الخليج، حيث أشار إلى أن طهران تواجه حاليا مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، فيما وصف عضو لجنة السياسات الداخلية في المجلس الإيراني سيد روح الله موسوي هذه الفكرة بأنها ممكنة تماما إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-20
12:59 | 2024-11-20
12:24 | 2024-11-20
12:08 | 2024-11-20
12:00 | 2024-11-20
11:33 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24