قرار رئاسي مفاجئ.. هل تنقل إيران عاصمتها من طهران؟!

أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية عن أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن في اجتماع حكومي عن بدء تطوير خطة لنقل عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وقالت الوكالة أنّه تم تعيين النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف مسؤولا عن إعداد الخطة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن إيران قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددا من المشاكل الأخرى".وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد أعلن، 7 تشرين الثاني، عن ضرورة نقل عاصمة الجمهورية الإسلامية من طهران إلى ساحل الخليج، حيث أشار إلى أن طهران تواجه حاليا مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، فيما وصف عضو لجنة السياسات الداخلية في المجلس الإيراني سيد روح الله موسوي هذه الفكرة بأنها ممكنة تماما إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة. (روسيا اليوم)