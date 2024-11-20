الرئيس الإيراني يُناشد البابا فرنسيس.. ماذا طلب منه؟

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ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناشد البابا فرنسيس استخدام نفوذه لدى "الحكومات المسيحية" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.وقال بزشكيان في تصريحات وصفتها الوكالة بأنها رسالة للبابا: "شَجِع قادة العالم، لا سيما الحكومات المسيحية، على منع استمرار العدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي الإجرامي".وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية على الإنترنت أن وفدا إيرانيا شارك في فعالية لحوار الأديان في الفاتيكان هو الذي سلم الرسالة للبابا. (سكاي نيوز عربية)