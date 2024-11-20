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عربي-دولي
عدد كبير من القتلى والجرحى... هذه آخر المعلومات عن الغارة الإسرائيليّة على تدمر
Lebanon 24
20-11-2024
|
09:58
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أفاد مصدر عسكري سوري عن مقتل 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله: "بعد ظهر اليوم شنّ العدوّ الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر في البادية السورية".
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وأضاف: "أسفر ذلك عن مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة". (روسيا اليوم)
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