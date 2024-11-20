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عربي-دولي
مجدداً.. أميركا تستخدم الفيتو ضد قرار "وقف إطلاق النار" في غزة
Lebanon 24
20-11-2024
|
12:59
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استخدم نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، اليوم الأربعاء، حق النقض "الفيتو"،
ضد مشروع قرار صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
بينما صوتت لصالح القرار جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
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وقال وود، إن "نهاية الحرب في غزة يجب أن تكون بعد الإفراج عن جميع الرهائن هناك، مؤكداً أن بينهم 7 مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس".
وحمّل المسؤولية الكاملة لحركة حماس عن تداعيات الوضع في غزة، بقوله إن "حماس هي من وضع عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في خطر".
كما أن التصويت لصالح مشروع القرار المطروح "سيبعث برسالة خاطئة لحماس" وفق وود. (الحرة)
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