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عربي-دولي

لدرء خطر الحرب النووية.. هذا ما أعلنه "البنتاغون"

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:08
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أشار المتحدث باسم القيادة الإستراتيجية في البنتاغون، توماس بوكانان، اليوم الأربعاء، إلى أنه "يجب على الحكومة الأميركية الدخول في حوار مع روسيا والصين وكوريا الشمالية لدرء خطر الحرب النووية".
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن عندما سئل عن النهج الأميركي الضروري تجاه روسيا والصين وكوريا الشمالية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي، مضيفا أنه "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".

وأشار بوكانان إلى أن "السلطات الأميركية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى أيضا لمنع الحرب النووية"، مشددا على أن "لا أحد يريد حربا نووية، أليس كذلك؟". (روسيا اليوم) 
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