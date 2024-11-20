لدرء خطر الحرب النووية.. هذا ما أعلنه "البنتاغون"

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن عندما سئل عن النهج الأميركي الضروري تجاه روسيا والصين وكوريا الشمالية كجزء من الاحتواء الاستراتيجي، مضيفا أنه "يجب أن يركز نهج الحكومة بأكملها على التعامل مع منافسينا، في حوار حقيقي وموضوعي يجب ألا يتوقف".وأشار بوكانان إلى أن "السلطات الأميركية يجب أن تنخرط في حوار مع الدول الأخرى أيضا لمنع الحرب النووية"، مشددا على أن "لا أحد يريد حربا نووية، أليس كذلك؟". (روسيا اليوم)