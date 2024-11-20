إدانة مهاجر فنزويلي بقتل طالبة أميركية.. وترامب يعلق

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وتنازل إيبارا (26 عاماً) عن حقه في الحصول على محاكمة من قبل هيئة محلفين، مما يعني أن هاجرد استمع للأقوال وأصدر الحكم بمفرده.ووجد القاضي إيبارا مذنباً بجميع التهم العشرة ضده وهي: تهمة القتل الخبيث، وثلاث تهم بارتكاب جناية، وتهمة الاختطاف مع الإصابة الجسدية، وتهمة الاعتداء المشدد بقصد الاغتصاب، وتهمة الضرب العنيف، وتهمة عرقلة مكالمة الطوارئ، وتهمة العبث بالأدلة وغيرها.من جهته علّق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الحكم كاتباً على منصة اكس: "العدالة لليكن رايلي! لقد أُدين المهاجر غير الشرعي الذي قتل حبيبتنا ليكن رايلي للتو بجميع التهم عن جرائمه المروعة. ورغم أن الألم والأسى سيستمران إلى الأبد، نأمل أن يساعد هذا في جلب بعض السلام والهدوء لعائلتها الرائعة التي ناضلت من أجل العدالة، ولضمان عدم اضطرار العائلات الأخرى إلى المرور بما مرت به. نحن نحبك يا ليكن، وستظل قلوبنا معك دائماً".وشدد قائلاً: "لقد حان الوقت لتأمين حدودنا، وإزالة هؤلاء المجرمين والبلطجية من بلدنا، حتى لا يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى". (العربية)