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الرئيس الصيني يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:36
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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته للعاصمة البرازيلية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأعرب شي عن قلقه إزاء توسع النزاع في غزة، ودعا "إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت".
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وطالب شي الذي أتى كلامه أثناء اجتماعه مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع حل الدولتين موضع التنفيذ و"بذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

قال القائم بأعمال رئيس حركة حماس خليل الحية في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.
وعطلت الولايات المتحدة الأربعاء قراراً في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة باستخدامها حق الفيتو دعماً لحليفتها إسرائيل الأمر الذي ندد به الفلسطينيون بشدة.
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