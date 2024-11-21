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عربي-دولي

للإنتقام من أميركا.. هل يُزوّد بوتين الحوثيين بصواريخ "باستيون"؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ستيف روزنبرغ نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، بشأن تهديدات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بإمكانية تزويد الحوثيين بأنظمة صواريخ متقدمة من قبل روسيا، رداً على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى.
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وتساءل مراسل "بي بي سي": هل سينفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلك التهديدات، بعد الاجتماعات التي جرت مؤخراً، وسماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى في العمق الروسي؟

وأكد نائب كوري جنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت إلى روسيا شحنات جديدة من أنظمة المدفعية وقاذفات الصواريخ لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا.
وقال روزنبرغ: "في مقابلتي الأخيرة مع ألكسندر لوكاشينكو، زعيم بيلاروسيا، وهو حليف بوتين المقرب، قال لي بعد اجتماعه مع مسؤولين غربيين "لقد حذرتهم. يا رفاق، كونوا حذرين مع تلك الصواريخ البعيدة المدى".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "قد يأتي الحوثيون إلى بوتين ويطلبون أنظمة أسلحة ساحلية، يمكنها تنفيذ ضربات مرعبة على السفن، وقد يتم تزويد الحوثيين بنظام صواريخ "باستيون"، فماذا سيحدث إذا أصيبت حاملة طائرات؟ حاملة طائرات بريطانية أو أميركية. وماذا بعد ذلك؟".

وكان خبير عسكري أكد لصحيفة "إزفستيا" أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد "يراجع قرار بايدن بشأن استخدام الصواريخ البعيدة المدى من قبل أوكرانيا في العمق الروسي. (الإمارات 24)
 
 
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