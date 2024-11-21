اعتراضه يكاد يكون مستحيلا.. روسيا تدخل صاروخًا جديدًا إلى حربها

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صاروخ باليسيتي فرط صوتي أعلنت موسكو الخميس أنها استخدمته لأول مرة على ساحة الحرب الأوكرانية، يطلق عليه اسم "أوريشنيك" وهي كلمة روسية تعني شجرة البندق، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى، لكن سرعته تفوق سرعة الصوت، إذ تبلغ حوالي 10 ماخ.وبحسب ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن "اعتراض هذا الصاروخ بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة يكاد يكون مستحيلا".ومن المرجح أن يكون هذا الصاروخ متعدد الرؤوس الحربية، كما تم إجراء اختبارات الإطلاق غير النووية، مما يعني أن هناك نسخة نووية من صواريخ "أوريشنيك".ويصنّف الصاروخ الروسي على أنه "فرط صوتي"، ويهاجم الأهداف بسرعة تتراوح بين 2 -3 كم/ثانية.بوتين قال إن الصاروخ يمكن استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا، مشيرا إلى أنه تم استخدام "أوريشنيك" في قصف مصنع للصواريخ في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي أن اختبارات صواريخ "أوريشنيك" في الظروف القتالية جاءت ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول "الناتو" ضد روسيا. (العين الاخبارية)