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عربي-دولي

"نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية".. هل تعتقل بريطانيا نتنياهو؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 04:20
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، إن "بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية".
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ووفق هذا التصريح، اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا.
وقال المتحدث للصحفيين "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
ستكون بريطانيا، إلى جانب 123 عضوا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة الآن باحتجاز نتنياهو بموجب القانون الدولي.
هولندا لم تترد في الإفصاح عن موقفها مباشرة، حيث قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو، إذا دخل البلاد.
كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده ستضطر لاعتقال بنيامين نتنياهو، داخل إيطاليا، بعد مذكرة الجنائية الدولية. (سكاي نيوز)



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