Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: مركبة صينية متعددة الاستخدام تثير القلق

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1282127-638678764084782906.jpg
Doc-P-1282127-638678764084782906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

إعتبرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مركبة صينية تجريبية متعددة الاستخدام تثير القلق، بينما قالت إن مركبتها المماثلة ليست كذلك.

وأوضح اللواء فيليب غارانت المتحدث باسم القوات الفضائية الأميركية مجيبا على أسئلة وجهها إليه  مراسل وكالة "تاس" أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أن مركبتها X-37 متعددة الاستخدام قامت بمناورات رامية إلى تغيير المدار، بينما لم تقم الصين بمثل هذه الخطوة.
Advertisement

مع ذلك لم يرد المتحدث على طلب بتقديم معلومات جديدة عن البرنامج الأمريكي الخاص باستثمار مركبة X-37B المطورة متعددة الاستخدام التي لا تزال الآن في المدار الأرضي.

يذكر أن مركبة X-37 تم تطويرها في شركة "بوينغ"، وتزن المركبة نحو 5 أطنان، ويبلغ طولها 8.9 طن، ارتفاعها 2.9 طن، باع جناحها 4.5 متر. وتم تزويد المركبة بألواح البطاريات الشمسية التي تغذي المركبة بالكهرباء بعد فتحها.

وحسب المعلومات التي قدمها البنتاغون في وقت سابق فإن هذه المركبة الفضائية تخصص للعمل على ارتفاعات من 200 م إلى 750 كم  وبمقدورها تنفيذ المهام الاستطلاعية ونقل الحمولة محدودة الوزن، كما يمكن استخدامها لتجربة الأجهزة الجديدة التي يمكن استخدامها في الأقمار الصناعية الاستطلاعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2024-11-22
08:45 | 2024-11-22
08:35 | 2024-11-22
08:27 | 2024-11-22
08:00 | 2024-11-22
07:52 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24