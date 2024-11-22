Advertisement

عربي-دولي

من هي بام بوندي التي اختارها ترامب لتولي وزارة العدل؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1282138-638678781814014181.jpg
Doc-P-1282138-638678781814014181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
Advertisement

وشغلت بوندي البالغة من العمر 59 عاماً منصب المدعي العام في فلوريدا، ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، من 2011 إلى 2019. وكانت بوندي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وقد حصلت على تأييد من المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين.

ودعمت في عام 2016 ترامب ضد مرشح من ولايتها ماركو روبيو.

كذلك كانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمة عزله الأولى، والتي اتهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد حول الرئيس الحالي جو بايدن، من خلال حجب المساعدات العسكرية، فيما برأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقاً.

وفي الآونة الأخيرة، ساعدت بوندي في قيادة الذراع القانونية لمعهد سياسة أميركا أولاً، وهو مركز أبحاث عمل أفراده عن كثب مع حملة ترامب للمساعدة في تشكيل السياسات لإدارته المقبلة.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، كشف أشخاص مطلعون أن مستشاري ترامب أخبروه أن بوندي تعتبر بديلاً جيداً لغيتز لأن لديها حلفاء في الحزب الجمهوري وداخل "عالم ترامب". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2024-11-22
08:45 | 2024-11-22
08:35 | 2024-11-22
08:27 | 2024-11-22
08:00 | 2024-11-22
07:52 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24