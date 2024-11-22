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إقتصاد

اليابان تقرّ حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:21
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وافقت حكومة اليابان على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين أيّ 250 مليار دولار، تتضمن إعانات للحدّ من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
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 وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)

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