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عربي-دولي

فيلم سيُعرض قريباً يفضح ما عاشه هاري وميغان... ماذا سيكشف؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:24
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أكدت شبكة ZDF الألمانية أنها تستعدّ لعرض فيلم وثائقي بعنوان "هاري - الأمير المفقود" في 3 كانون الاول المقبل.

وأوضحت أن الفيلم يكشف معلومات مثيرة عن حياته وزوجته ميغان ماركل، ويركز على صراعات هاري داخل العائلة المالكة بعد انفصاله عنها في 2020.
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كما يتناول الفيلم الوثائقي العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالعائلة المالكة البريطانية، إذ يستعرض التحديات التي واجهتها العائلة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك التحديات الصحية التي يعاني منها الملك تشارلز والأميرة كيت بسبب إصابتهما بأمراض خطيرة.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على صراع الأمير هاري مع دوره التقليدي "كاحتياطي"، وتأثير ذلك على علاقته بأسرته الملكية وما سببه من انقسامات داخل العائلة.

إضافة إلى ذلك، يبرز الفيلم التوترات المستمرة بين التقاليد الملكية الراسخة ورؤية هاري الشخصية حول مستقبله ودوره في النظام الملكي. (العربية)

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