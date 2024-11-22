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عربي-دولي

في دولة عربية.. توجيه عاجل بإخلاء بناية حكومية بعد العثور على صاروخ

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:52
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أخلت القوات الأمنية العراقية، بناية حكومية وسط البصرة بعد العثور على صاروخ بداخلها، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي.

ونقلت قناة "السومرية" عن المصدر قوله إن "قوة أمنية عثرت داخل بناية حكومية وسط البصرة على صاروخ، ما استدعى إخلاء البناية من الحراس فورا".
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وأضاف المصدر أن "فرق الـK9 ومكافحة المتفجرات توجهت الى المكان"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث". (روسيا اليوم)
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