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إقتصاد

أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:26
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم".

وأضاف أردوغان خلال فعالية منتدى الطاقة في مدينة إسطنبول أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن التبعية الخارجية في مجال الطاقة لها آثار سلبية، ولكننا نجحنا في توفير احتياجاتنا من الطاقة".
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وتابع: "علاقاتنا مع أطراف الأزمة الأوكرانية، مكنتنا من أن نخفف من آثار الأزمة على الطاقة لدينا واحتياجاتنا. لكن هناك بعض الدول عانت من نقص الطاقة بشكل كبير".

وشدد أردوغان على أن تركيا تهدف للتقليل من التبعية الخارجية، وزيادة الموارد الطاقية لديها، قائلا: "هذا مهم جدا لنا بشكل كبير". (روسيا اليوم)

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