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عربي-دولي

حماس: كيف يمكننا إعادة الأسرى إذا استمرت الحرب؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 12:58
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تسأل القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، قائلا: "إذا لم يقف العدوان الإسرائيلي، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟".

أضاف: "كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيلية الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة؟".
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وتابع الحية: "قدمنا العديد من المبادرات بشكل مطول ومستمر، وأبدينا مرونة كبيرة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى"، مشيراً إلى أنّ "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك ملف المفاوضات، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود". (روسيا اليوم) 
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