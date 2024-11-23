نظرا للإقبال على التطوع.. لا تعبئة عسكرية في روسيا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السلطات الروسية لا تبحث أي تعبئة عسكرية بالبلاد نظرا للإقبال الكبير على التطوع والامتيازات والأجور الممنوحة للملتحقين طوعا بالعملية العسكرية بأوكرانيا.وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي حديث عن التعبئة".وأشار بيسكوف إلى تطوع مئات الرجال يوميا للعملية العسكرية، ما ينفي أي حاجة لتعبئة الرجال واستدعائهم للخدمة الإلزامية، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.ووفقا لموقع روسيا اليوم، تقدم وزارة الدفاع الروسية جملة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وذويهم تشمل:الأجور الأعلى في روسيا.الشقق المجانية.القبول المجاني في الجامعات لأبناء المتطوعين.التقاعد المبكر.الأفضلية في الالتحاق بالعمل المدني والإداري بعد انتهاء العملية العسكرية.قائمة أخرى من الامتيازات بما فيها: الرحلات السياحية المجانية للمتطوعين وأطفالهم وزوجاتهم.ويشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على سير تنفيذ التزامات الدولة أمام المتطوعين، ويعقد لقاءات دورية مع العسكريين وذويهم للاستماع منهم لاحتياجاتهم ومقترحاتهم، بما يوفر لهم أفضل الظروف في إطار عمل صندوق "حماة الوطن" الحكومي.(سكاي نيوز)