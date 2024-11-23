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عربي-دولي

"ليست مزحة"... نائبة رئيس هذه الدولة اتفقت مع قاتل لاغتياله وزوجته!

Lebanon 24
23-11-2024 | 05:17
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أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، السبت، أنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت أنه ليس مزحة.

وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
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ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".

وتتصاعد الخلافات السياسية داخل الفلبين، وتزداد الهوة بين دوتيرتي ومسانديها ضد الرئيس وداعميه، وفي شهر تشرين الأول الماضي قالت عن رئيس الفلبين ماركوس إنه "لا يعرف كيف يكون رئيساً"، في واحدة من أقوى انتقاداتها حتى الآن لشريكها في السباق الرئاسي لعام 2022.

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