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ترامب يكمل تشكيلته الحكومية بترشيح بروك رولينز للزراعة

Lebanon 24
24-11-2024 | 00:29
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، ترشيح بروك رولينز، رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (AFPI)، لمنصب وزيرة الزراعة، لتكون آخر قطعة تكتمل في تشكيل حكومته الجديدة.

رولينز، التي عملت سابقًا كمديرة لمجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، أسست المركز في عام 2021 بالشراكة مع شخصيات بارزة مثل لاري كودلو وليندا مكماهون، المرشحة لوزارة التعليم.
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وفي بيانه، أثنى ترامب على تفاني رولينز في خدمة المزارعين الأميركيين ودعم الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرًا إلى جهودها في إحياء المدن الصغيرة المعتمدة على الزراعة.

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".
 
بصفتها وزيرة للزراعة، ستشرف رولينز على برامج الزراعة والأغذية الحكومية والبحوث وتجارة الأغذية فضلا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النبات.

وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض قبل أن يعهد ترامب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.

وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادرا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفيدرالية. (سكاي نيوز)

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