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عربي-دولي

الأردن: حادثة الرابية إرهابية.. والأمن يرد بحزم

Lebanon 24
24-11-2024 | 01:14
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أكدت الحكومة الأردنية أن حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بالعاصمة عمان تُصنَّف كاعتداء إرهابي على قوات الأمن، مشيرة إلى أن مطلق النار من أصحاب السوابق الإجرامية والمخدرات.

وأوضحت الحكومة أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع ملابسات الحادث، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستُواجه بحزم.
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وكانت قد أعلنت إدارة الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، وقوع إطلاق نار في منطقة الرابية في العاصمة الأردنية، عمّان، ما أدى إلى إصابة 3 رجال أمن.
 


 




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