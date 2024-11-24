الأردن: حادثة الرابية إرهابية.. والأمن يرد بحزم

أكدت الحكومة الأردنية أن حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بالعاصمة عمان تُصنَّف كاعتداء إرهابي على قوات الأمن، مشيرة إلى أن مطلق النار من أصحاب السوابق الإجرامية والمخدرات.



وأوضحت الحكومة أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع ملابسات الحادث، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستُواجه بحزم.

Advertisement