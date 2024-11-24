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المجازر الإسرائيلية بحق أطفال غزة مستمرة

Lebanon 24
24-11-2024 | 04:49
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لقي 7 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، حتفهم وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ "استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وباستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المخيم، كما استشهد 4 مواطنين بينهم الطفلتان الشقيقتان آية (12 سنة) وتالا أبو النحل (11 سنة)، وأصيبت والدتهما وطفلتان بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة منصور في مخيم البريج وسط القطاع".
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وفي سياق متصل، "انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.. وأطلقت آليات الاحتلال الرصاص بشكل كثيف باتجاه شارع صلاح الدين، من دوار التحلية حتى منطقة معن شرق خان يونس، جنوب القطاع". (سكاي نيوز)
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