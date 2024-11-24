قائد عسكري أوكراني: القوات الروسية ستسيطر على كامل مقاطعة دونيتسك قبل هذا التاريخ

رجح دمتيري ديركاتش قائد كتيبة "ذئاب دافنشي" التابعة لقوات كييف أن يسيطر الجيش الروسي على كامل مقاطعة دونيتسك قبل حلول فصل الشتاء في كانون الأول المقبل.

وقال ديركاتش في حديث لموقع Online.ua: "رؤيتي الشخصية هي أنهم سيسيطرون على مقاطعة دونيتسك قبل الشتاء، وربما بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات ما".

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الروسية إن القوات الأوكرانية تتكبد الخسائر على طول خط التماس وتواصل وتراجها وأن تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا لم يؤثر على الوضع في الجبهة. (روسيا اليوم)