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عربي-دولي

قرقاش: الإمارات ستبقى دار الآمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:40
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أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، أن بلاده ستبقى آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.
وقال قرقاش على حسابه بمنصة "إكس": "بحزم وعزم قيادتها وشعبها، ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة".
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وأضاف: "الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها". (سكاي نيوز)
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