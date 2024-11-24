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عربي-دولي
فريق ترامب يسعى إلى "ترتيب" بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
24-11-2024
|
12:30
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أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للتوصل إلى "ترتيب" بين أوكرانيا وروسيا، معرباً عن قلقه بشأن "التصعيد" الراهن.
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ومنذ فوز المرشح الجمهوري في الخامس من تشرين الثاني، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.
وفي مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "فوكس نيوز"، قال والتز إن "الرئيس ترامب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو من سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل الى ترتيب".
وأضاف على شاشة الشبكة الإخبارية المفضّلة للمحافظين أن "هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك".
وأوضح والتز أنه "بالنسبة الى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون"، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة "قلق" بشأن "التصعيد" الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.
(العربية)
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