رؤية ترامب لإنقاذ أميركا.. للبيع بـ99 دولاراً!

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدء مبيعات كتابه الجديد "أنقذوا أميركا" الذي يصف فيه ولايته الأولى، ورؤيته للولاية الثانية.وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "حان الوقت الآن لإنقاذ أميركا! كتاب واحد فقط يجسد السحر الذي حظينا به والذي سنحظى به قريبا مرة أخرى. احصل على أحدث كتبي "أنقذوا أميركا!"يبلغ سعر الكتاب 99 دولارا، وسعر الكتاب الموقع من قبل ترامب 499 دولارا.ووفقا لوصف الكتاب فإنه يعكس "نظرة غير مسبوقة" حول السنوات الأربع الأولى لرئاسة ترامب ورؤيته لولايته المقبلة، وهو مليء بـ"اللحظات الرمزية" في ولاية ترامب الأولى.وجاء في وصف الكتاب الجديد: "من القمم التاريخية مع قادة العالم إلى المشاهد الصريحة من البيت الأبيض، تم اختيار كل صورة من قبل الرئيس ترامب إلى جانب كلماته التي تقدم لمحة عما سيحدد ملامح السنوات الأربع المقبلة رئيسا".