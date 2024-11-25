الشرطة الجورجية تغلق الشوارع المؤدية إلى البرلمان

أفادت وكالة "تاس" بأن قوات الأمن الجورجية أغلقت الشوارع المودية إلى مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي تحسبا لأعمال عنف قد تنظمها المعارضة اليوم، لمنع انتخاب رئيس.

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وأضافت الوكالة أن رجال الأمن متواجدون على جانبي مبنى البرلمان وفي الساحة الواقعة خلفه، مشيرة إلى أن دخول ممثلي وسائل الإعلام إلى المبنى غير مسموح به حتى الآن.ومن المتوقع أن يعقد البرلمان اليوم الاثنين في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي أول جلسة له بعد الانتخابات التي رفضت المعارضة الاعتراف بها، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء لجان الهيئة التشريعية.