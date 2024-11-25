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لمدة 15 يوما... توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل

Lebanon 24
25-11-2024 | 02:07
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع سيستمر 15 يوما.


وذكرت الوزارة في بيان على "فيسبوك" أمس الأحد، أنها "تنفذ حاليا خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وبجميع قطاعاتها.. وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرارية التجهيز".
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وقالت إنها ستعتمد في ذلك "على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية على الغاز الوطني، وجزءا آخر منها على الوقود الوطني، وآخر على الغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية".


ولفتت الوزارة إلى "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لإغراض الصيانة لمدة 15 يوما بحسب الجانب الإيراني عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 ميكا واط)"".

وأشارت إلى أنه "من المتفق أن تكون إطلاقات الغاز يوم الأحد بواقع (25 مليون متر مكعب / يوميا) والآن المدفوع هو (7 مليون) تم تحويله من بغداد والوسط للمنطقة الجنوبية".

وأضاف البيان: "وعليه ستنسق وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية مع وزارة النفط بشكل أعلى لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز"، داعيًا الجميع إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة". (روسيا اليوم)
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