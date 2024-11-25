16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لمدة 15 يوما... توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل
Lebanon 24
25-11-2024
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع سيستمر 15 يوما.
وذكرت الوزارة في بيان على "فيسبوك" أمس الأحد، أنها "تنفذ حاليا خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وبجميع قطاعاتها.. وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرارية التجهيز".
Advertisement
وقالت إنها ستعتمد في ذلك "على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية على الغاز الوطني، وجزءا آخر منها على الوقود الوطني، وآخر على الغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية".
ولفتت الوزارة إلى "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لإغراض الصيانة لمدة 15 يوما بحسب الجانب الإيراني عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 ميكا واط)"".
وأشارت إلى أنه "من المتفق أن تكون إطلاقات الغاز يوم الأحد بواقع (25 مليون متر مكعب / يوميا) والآن المدفوع هو (7 مليون) تم تحويله من بغداد والوسط للمنطقة الجنوبية".
وأضاف البيان: "وعليه ستنسق وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية مع وزارة النفط بشكل أعلى لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز"، داعيًا الجميع إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل
06:52 | 2024-11-24
24/11/2024 06:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم منى أبو حمزة
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم منى أبو حمزة
06:06 | 2024-11-24
24/11/2024 06:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأنّ وقف إطلاق النار في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تكشف عن موعد التوصّل للإتّفاق
Lebanon 24
بشأنّ وقف إطلاق النار في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تكشف عن موعد التوصّل للإتّفاق
07:50 | 2024-11-24
24/11/2024 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة: "كسرتلي قلبي... بكرت كتير الله يرحمك" (صور)
Lebanon 24
كارول سماحة: "كسرتلي قلبي... بكرت كتير الله يرحمك" (صور)
10:07 | 2024-11-24
24/11/2024 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب... ممثلة لبنانيّة أرسلت ابنها ووالدتها إلى خارج البلاد (صورة)
Lebanon 24
بسبب الحرب... ممثلة لبنانيّة أرسلت ابنها ووالدتها إلى خارج البلاد (صورة)
09:04 | 2024-11-24
24/11/2024 09:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-11-25
مَنْ يسيطر على حزب الله الآن؟.. تقرير Euronews يُجيب
03:20 | 2024-11-25
شهداء وجرحى بقصف إسرائيل على رفح
03:15 | 2024-11-25
خامنئي: جرائم الكيان في لبنان وفلسطين ستعزز قدرات المقاومة
03:08 | 2024-11-25
مبعوث أممي يطالب من دمشق بعدم جر سوريا إلى النزاع
02:36 | 2024-11-25
مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوف قوات كييف (صورة)
02:01 | 2024-11-25
الأونروا تحذر.. مليونا نازح بغزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض
فيديو
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
25/11/2024 10:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
25/11/2024 10:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
25/11/2024 10:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24