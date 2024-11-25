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شهداء وجرحى بقصف إسرائيل على رفح

Lebanon 24
25-11-2024 | 03:20
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
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كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر، بنقل 5 جرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف مدفعي إسرائيلي على منازل المواطنين شمال المخيم.
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