إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي السورية

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أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري- مصب بانياس ـ آرواد ـ ميناء الصيد والنزهة إضافةًلميناء جبلة.أضافت: "إن موانئ اللاذقية تبقى مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد".وكانت أعلنت أمس إغلاق الموانى التجارية والصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية بسبب الاحوال الجوية السائدة.