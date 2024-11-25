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إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي السورية

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:05
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أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية  إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري- مصب بانياس ـ آرواد ـ ميناء الصيد والنزهة إضافةً 
لميناء جبلة.

أضافت: "إن موانئ  اللاذقية تبقى مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد".
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وكانت أعلنت أمس إغلاق  الموانى التجارية والصيد والنزهة بوجه  الملاحة البحرية بسبب الاحوال الجوية السائدة.
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