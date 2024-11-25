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عربي-دولي
هل وصلت مقاتلات سوخوي-35 الروسية إلى إيران؟
Lebanon 24
25-11-2024
|
09:33
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أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن مصادر غير رسمية، أن الدفعة الأولى من مقاتلات سوخوي-35 الروسية قد تم تسليمها إلى إيران.
كما ذكرت قناة “تشند ثانية" الناطقة بالفارسية على تلغرام أن هذه المقاتلات الروسية تمركزت في القاعدة الجوية بمحافظة همدان غربي إيران.
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ونشر موقع "تابناك"، المقرب من القائد السابق للحرس الثوري العضو الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، مقطع فيديو أوضح أن مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت عن تقارير متضاربة حول تسليم أول سرب من مقاتلات سوخوي-35 لإيران.
وحسب الموقع الإيراني، نشر موقع "ميدل إيست سبيكتور" صورة التقطتها الأقمار الصناعية، وزعم أن "4 حظائر معززة لمقاتلات سوخوي-35 تم إنشاؤها في القاعدة الجوية بمحافظة همدان، وهناك أربع حظائر أخرى قيد الإنشاء، كما وردت تقارير عن تجهيز مساكن للمستشارين الروس الذين سيأتون إلى إيران لتقديم التدريب وإدارة الكادر الفني.
وحسب التقرير فإن "وصول أول سرب من مقاتلات سوخوي-35 لإيران بات وشيكًا، وسيتمركز السرب في القاعدة الجوية نوجه".
وبعد ساعات من تداول هذه التقارير، نشرت وسيلة إعلامية إسرائيلية معنية بالأمن، "إنتلي تايمز"، تقريرًا جاء فيه: "تقرير أولي: روسيا نقلت الدفعة الأولى من مقاتلات سوخوي-35 إلى إيران، وتم استقبال هذه الطائرات في القاعدة الجوية بمحافظة همدان، وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أشارت في شهر أبريل الماضي إلى نية روسيا تسليم مقاتلات سوخوي-35 كجزء من استعدادات إيران للرد على إسرائيل، ولكن تم تأجيل التسليم سابقًا، ويبدو أننا الآن نشهد تعزيزًا للقوة الجوية الإيرانية، خصوصًا بعد الهجوم (الإسرائيلي) على أنظمة الدفاع الروسية إس-300 (في إيران)".
وتظهر في التقرير الصور المزعومة إلى جانب لقطات لأداء وتحليق مقاتلات سوخوي-35 إس. (العربية)
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