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عربي-دولي

بعد إصابته في كمين "حزب الله".. ماذا طلب رئيس أركان لواء غولاني؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:29
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي، العقد يوآف ياروم، طلب إعفاءه من منصبه عقب إصابته في كمين نفذه "حزب الله" في جنوب لبنان قُتل فيه أيضا باحث جيولوجي ئيف إرليخ والرقيب غور كاهتي.
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يذكر أن كمين "حزب الله" أدّى إلى إصابة ياروم برفقة قائد سرية في "الكتيبة 13" من لواء جولاني بجروح خطيرة، إلى جانب مقتل عالم آثار هرّبه قائد اللواء إلى جنوبي لبنان، بالإضافة إلى مقتل جندي لم يسمح الجيش بنشر اسمه بعد. (روسيا اليوم) 
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