بعد إصابته في كمين "حزب الله".. ماذا طلب رئيس أركان لواء غولاني؟

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يذكر أن كمين "حزب الله" أدّى إلى إصابة ياروم برفقة قائد سرية في "الكتيبة 13" من لواء جولاني بجروح خطيرة، إلى جانب مقتل عالم آثار هرّبه قائد اللواء إلى جنوبي لبنان، بالإضافة إلى مقتل جندي لم يسمح الجيش بنشر اسمه بعد. (روسيا اليوم)