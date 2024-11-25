ماكغورك يزور السعودية.. ما سبب الزيارة؟

قالت مصادر لشبكة "سي.إن.إن" ، الاثنين، أن "مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في السعودية، فيما يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في متناول اليد".



ومن المتوقّع أن يكون ماكغورك في السعودية حتى الثلاثاء، حيث يخطّط لمناقشة، جزئيا، اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، وكيف يمكن أن يساعد ذلك في المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وكذلك إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، وقضايا أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

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