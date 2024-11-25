وزيرة خارجية ألمانيا تلمح لإمكانية تنفيذ مذكّرة اعتقال بحق نتنياهو

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ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إلى احتمال تنفيذ مذكّرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الألمانية.وقالت بيربوك إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".وأضافت: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصّل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".