Advertisement

عربي-دولي

وزيرة خارجية ألمانيا تلمح لإمكانية تنفيذ مذكّرة اعتقال بحق نتنياهو

Lebanon 24
25-11-2024 | 18:37
A-
A+
Doc-P-1283819-638681815687433189.jpeg
Doc-P-1283819-638681815687433189.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إلى احتمال تنفيذ مذكّرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الألمانية.

وقالت بيربوك إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".
Advertisement

وأضافت: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصّل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:57 | 2024-11-25
17:28 | 2024-11-25
17:19 | 2024-11-25
16:50 | 2024-11-25
16:17 | 2024-11-25
16:00 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24