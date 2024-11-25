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عربي-دولي

في اتصال مع نظيره الإماراتي.. بلينكن يدين مقتل الحاخام تسيفي كوغان

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:31
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دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي الاثنين مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حادث اختطاف وقتل الحاخام اليهودي، تسيفي كوغان.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت صباح الأحد العثور على جثة الحاخام في مدينة العين على بعد نحو 150 كيلومترا من أبوظبي.
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وأشاد بلينكن أيضا بالإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الأمنية الإماراتية في التعامل مع الجريمة، وفقا لما ورد عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية الاثنين القبض على ثلاثة متهمين والبدء في إجراء التحقيقات الأولية معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وناقش الوزيران خلال الاتصال أيضا الجهود الجارية لإنهاء الحرب في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ووضع أسس للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وكان كوغان ممثلا لحركة "حباد" اليهودية التي تتخذ من نيويورك مقرا، ويمتلك متجرا في دبي على طريق الوصل المزدحم في دبي.
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