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عربي-دولي

إيران تتعهد بمواجهة إسرائيل.. تصعيد إقليمي ورسائل متناقضة

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:18
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال، وذلك في خضم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.
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في خضم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "الكفاح المسلح" هو السبيل الوحيد لمواجهة إسرائيل، مشيرًا إلى توسع جبهة المقاومة.
الظهيرة على سكاي نيوز عربية تناول هذه التصريحات وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب مناقشة المواقف الدولية بشأن النزاعات المستمرة في المنطقة.
خامنئي: المقاومة تتمدد وتفرض واقعًا جديدًا
بدأت الحلقة باستعراض تصريحات خامنئي التي شدد فيها على أن "روح المقاومة" ستنتصر على السياسات الإسرائيلية والغربية.
وأكد مستشاره علي لاريجاني أن إيران مستعدة للرد على إسرائيل، لافتًا إلى أن حزب الله يواصل تطوير قدراته الصاروخية محليًا، مما يعزز دور طهران في المنطقة.

نهج مزدوج
ناقشت الحلقة التناقضات في السياسة الإيرانية، حيث تتبنى أطراف في طهران لغة التصعيد، بينما تتحدث أخرى عن الحوار.
وهنا أشار لاريجاني إلى استعداد إيران لمواصلة المحادثات النووية مع أوروبا، مع التركيز على تحقيق مكاسب في الاتفاقات المستقبلية.
العراق في مواجهة التهديدات الإسرائيلية
 
استعرض البرنامج المشهد في العراق، حيث يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة لمناقشة الردود المحتملة على تهديدات إسرائيل بضرب مواقع داخل البلاد.
وأوضح مراسلنا في بغداد أن الحكومة العراقية تسعى لجمع دعم إقليمي ودولي لرفض أي تصعيد قد يؤثر على السيادة العراقية.
 
إيطاليا تستضيف قمة السبع.. حلول للنزاعات الدولية

من جهة أخرى، تناولت الحلقة اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يناقش الوزراء قضايا متعددة، منها الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، داعيًا إلى انتخاب رئيس جديد للبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

إيران والغرب.. ضغط أم تفاوض؟

اختتمت الحلقة بتحليل الرسائل الإيرانية الموجهة إلى الغرب، حيث يبدو أن طهران تسعى لتكثيف الضغوط قبل استئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية. وأشار محللون إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنازلات دولية وتعزيز موقف إيران على الساحة الإقليمية. (سكاي نيوز)
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