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لافروف: الناتو تفلت من القواعد بتلويحه بضرب بلادنا

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:25
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وجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، انتقادات لاذعة للحلف الدفاعي، معتبرا أن "الناتو تخلى عن كل القواعد عندما أعلن عن إمكانية توجيه ضربات وقائية ضد روسيا"، وفق ما نقلت وكالة تاس.
كما أضاف خلال الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي عقد في موسكو، اليوم الثلاثاء: "قبل بضعة أيام قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، يجب ضرب أهداف داخل روسيا بشكل استباقي، من أجل تحقيق الأهداف الدفاعية لدول الأطلسي. وأردف قائلاً "أعتقد أنه لا يوجد شيء للتعليق عليه، لقد تم تجاوز جميع الحدود الأخلاقية وكشف بشكل صريح عن النوايا الحقيقية للحلف"
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وكان لافروف قد أشار أمس أيضا إلى أن الناتو أنشئ في الأساس من أجل الدفاع عن أراضي أعضائه، ووعد بعدم توسيع عضويته"، ملمحاً إلى أن ما حصل العكس تماما.

كما أضاف أن "بلاده وقعت على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي يقضي بعدم نشر قوات مسلحة دائمة على أراضي الأعضاء الجدد، ولكنهم استمروا في القيام بذلك، والآن أصبح بالفعل على حدودنا".
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